"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"

В новом выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев заявил, что его возлюбленную убил битцевский маньяк. Однако внимательные зрители обнаружили несостыковки между словами убитого горем Гогена и фактами.

Как рассказал Гоген Солнцев на шоу, он и его престарелая возлюбленная Екатерина Терешкович познакомились через несколько месяцев после того, как он потерял любимую женщину Галину Иванову. "Не дожила буквально две недели до 37-летия своего. Так это страшно, так несправедливо жизнь с ней распорядилась. Отношения у нас, наверное, были где-то года три, но знакомы мы были с ней лет 15 точно. Я сказал в гробу ей на ушко, что очень ее люблю и буду любить всегда", – рассказал Гоген Андрею Малахову.

В рамках шоу было показано видео, как Гоген посещает могилу покойной возлюбленной, заботливо поправляет крест и кладет свежие цветы. Судя по табличке на кресте, девушка умерла 3 октября 2017 года. Собственно, именно это, а также слова Андрея Малахова о битцевском маньяке вызвали вопросы у внимательных зрителей.

"На могиле убитой девушки стоит дата смерти 2017 год. Битцевский маньяк сидит с 2007 года. О каком маньяке идет речь? Гоген артист и аферист, этим все сказано. Бабку жалко по-человечески, не ведает что творит. Эх, у каждого своя старость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался в комментариях наблюдательный зритель.

Другой комментатор оказался еще более знающим. "У Битцевского маньяка было всего лишь 3 женщины-жертвы из 51, остальные мужчины, одна из них выжила... И не одной по имени Галина... Вот как можно так врать? И Андрею Малахова не мешало бы проверять информацию", – пристыдил телеведущего за обман пользователь Сети.

Не остался в стороне и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. "Столько бреда за эфир довелось услышать. Еще и маньяка вспомнили, который уже более десяти лет в тюрьме сидит, в контексте упомянутой женщины, которая погибла год назад! Мне очень хочется у него спросить: Андрей, на кого рассчитан весь этот бред? Ты искренне считаешь, что твоя аудитория – недалекие люди, которым можно в голову вложить все что угодно? Ты хоть понимаешь, что опускаешься все ниже и ниже с каждым днем, пробивая дно за дном? Тебе вообще бывает стыдно за свою работу? Или деньги не пахнут, и можно воротить все что угодно? Лично для меня очевидно, что с уходом на другой канал Андрей начал деградировать как ведущий семимильными шагами, а ведь я его в прошлом уважал как эрудита, который действительно умел правильно ориентироваться в пространстве и блистал знаниями. Но сейчас, видимо, они ему не нужны", – заключил эксперт в интервью Dni.Ru.

Впрочем, Битцевских маньяков было два. В октябре прошлого горда на территории Битцевского парка действительно были обнаружены два трупа. Один из них принадлежал девушке 1980 года рождения. Так что, возможно, комментаторы просто перепутали убийц.