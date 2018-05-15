Жена-старушка отправила мать Гогена Солнцева в больницу

Мать Гогена Солнцева попала в больницу с инсультом после того, как получила известие о его браке с 63-летней избранницей. Людмила Кравцова выясняла отношения с супругой своего сына в прямом эфире.

Появление матери Гогена Солнцева прервало царившую в эфире идиллию: влюбленные рассказывали ведущему и зрителям программы о том, как зарождались их нежные чувства. Однако Людмила Кравцова их восторгов разделить не пожелала и высказала все, что думает о Екатерине Терешкович.

"Такого сына врагу не пожелаешь, честно говорю. Когда у меня были материальные проблемы, я просила помощи у него!.. Когда узнала, что он женился, меня это подкосило, и я в очередной раз попала в больницу – с инсультом", – заявила возмущенная мать.

Шоумен и его 63-летняя избранница расписались в московском Дворце бракосочетания 12 апреля. С тех пор вокруг пары не утихают слухи и скандалы, многие просто не верят в искренность чувств новобрачных. Развеять их сомнения Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович решили в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

По словам матери Гогена, Екатерина не достойна ее сына. Терешкович в долгу не осталась. Она рассказала, что по-настоящему счастлива рядом с Гогеном. По ее признанию, только с этим человеком она забыла о своем возрасте и вновь почувствовала себя молодой и желанной. Рассказала она и о том, что у нее есть дочь, которая также поначалу не одобряла выбор матери. Однако позже смирилась с наличием эпатажного отчима.

Гоген, в свою очередь, сообщил, что перед их свадьбой с Екатериной его мать всячески обзывала и унижала возлюбленных в эфире одного из отечественных ток-шоу. Именно по этой причине он не пригласил Людмилу на бракосочетание. Кроме того, отметил шоумен, мать уже несколько лет симулирует различные болезни, пытаясь "нажиться на знаменитом сыне".

Что же касается Екатерины, то она работает в сфере строительства и получает достойную зарплату. И ее абсолютно не смущает, что молодой супруг претендует на ее жилплощадь в центре Москвы. Хотя сама намерена наслаждаться жизнью с молодым избранником как минимум лет 20.