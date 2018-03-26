"Детки и подожгли": Божена Рынска о жутком пожаре в Кемерово

Отечественные знаменитости высказались о жутком пожаре в Кемерово, жертвами которого в основном стали дети. Журналистка Божена Рынска уверена, что они и устроили поджог.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска коротко написала: "Ой какой кошмар в Кемерово... Мамочки мои (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на запись, начав строить догадки, что стало причиной чудовищного пожара, и задаваться вопросами, почему должным образом не сработала пожарная сигнализация. Свое мнение высказала и сама Рынска.

"Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно", – предположила журналистка. Далее она пояснила: "Дети могут поджечь элементарно. зажигалкой. смеха ради".

Не остались в стороне и прочие отечественные знаменитости. В Instagram "золотой голос России" Николай Басков, судя по всему, придерживается другой версии относительно того, что стало причиной пожара в торговом центре в Кемерово. "Полная безответственность , пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям !!! Кемерово-Дети !!! Глубоко соболезную всем родным и близким", – написал певец.

Ирина Аллегрова высказалась коротко: "Шок... Слезы... Боль... Кемерово, скорбим вместе с вами... Наши соболезнования пострадавшим семьям..." А вот ее коллега Наталья Штурм оказалась словоохотливее. "Сегодня произошла трагедия в Кемерово. Пожар унес жизни множества людей и что еще страшней детей... Руки холодеют и сердце немеет, когда представляю что творилось в их душе в те последние минуты... Запертые в горящем кинотеатре с веселыми мультиками на экране..."

Актриса Любовь Толкалина и вовсе заявила, что посещала тот торговый центр. "Я была в этой Зимней Вишне несколько месяцев назад. Ребят, все, кто на районе: сдача крови Октябрьский 22", – призвала к помощи артистка.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел днем 25 марта. Сотрудникам МЧС долго не удавалось справиться с огнем. В здании были заблокированы десятки людей. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка 50 человек, еще столько же пострадали. Около 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.