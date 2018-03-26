Губернатора взбесил вопрос о его отсутствии на месте трагедии в Кемерово
Журналистка спросила, почему губернатор так и не приехал на место происшествия. По словам репортера, его не было в оперативном штабе. Чиновник якобы даже не вышел пообщаться с родственниками погибших и пострадавших.
"С самого начала, как случилось, я возглавлял все это. Правда, выехать я не смог, но есть причина", – заявил Тулеев. Журналистка попыталась выяснить, чем был так занят глава региона, что не смог появиться на месте происшествия. Это фактически взбесило губернатора. "Я еще раз сказал и повторяться не буду, успокойтесь!" – резко ответил он.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что это он попросил чиновников не приезжать к горящему торговому центру. Это замедлило бы ход проведения спасательных работ, уверен руководитель ведомства.
Во время общения с репортерами Тулеев подтвердил, что жертвой пожара стал член его семьи, передает Life.ru. "Я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб. Девочка", – заявил он. Губернатор добавил: необходимо поддержать людей, чтобы они понимали, что смертельный пожар – это общее горе.
Напомним, что возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло днем 25 марта. Сотрудникам МЧС долго не удавалось справиться с огнем.
В здании были заблокированы десятки людей. По предварительным данным, в результате трагедии погибли около 50 человек, еще столько же пострадали. Порядка 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести. Ведется разбор завалов.
Как писали Dni.Ru, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
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