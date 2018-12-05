Цветущая Поргина отметила 40-дней без Караченцова

Трудно поверить, но без Николая Караченцова мы живем уже 40 дней. По православному преданию, все это время его душа ходила по земле – навещала памятные места и близких людей. Теперь же она отправляется на небо. Как и положено, вдова актера в этот день устроила пышные поминки.

Друзья и близкие артиста собрались все в том же легендарном ресторане московского Дома актера на Арбате, в котором Караченцов любил отмечать дни рождения. Тут же проходил траурный обед после похорон. Впрочем, тогда он больше напоминал веселый капустник – с тостами, звонами бокалов шампанского и криками "гип-гип-ура!" Просто покойный просил по нему не лить слезы, не горевать, не убиваться, и любящая вдова все в точности выполнила. "Давайте проведем этот вечер так, будто Колечка с нами", – тогда предложила она. И все согласились, что сидеть с кислыми лицами и ковырять ложкой в кутье не хочется.

Правда, не все одобрили такое поведение веселой вдовы. Поэтому 40 дней обошлись уже без радостных возгласов и шампанского. Да и лишних людей, которые потом могли бы раструбить о происходящем, в ресторане не наблюдалось – только близкий круг. Сын актера следил, чтобы чужих за столом не оказалось. Родственники, друзья, коллеги – всего человек шестьдесят. Было решено, что поминальный обед по формату станет вечером воспоминаний.

Актриса Инна Чурикова рассказывала, как играла с Караченцовым в спектакле Sorry. И когда с Николаем Петровичем случилась беда, она попросила снять эту постановку с репертуара, поскольку никого другого в качестве сценического партнера рядом с собой не мыслила.

Композитор Владимир Быстряков говорил про поездку с Караченцовым в Австралию. А Максим Дунаевский вспомнил, как записывали с Николаем Петровичем песню "Моя маленькая леди". После аварии, в которую попал легендарный артист "Ленкома", автор больше никому не позволял исполнять эту композицию.

Из друзей, которые были приглашены, но не смогли прийти, можно вспомнить композиторов Ирину Грибулину и Рустама Неврединова. Зато Елена Суржикова – на правах близкой подруги и почти родственницы – сидела недалеко от вдовы Поргиной. Сама же Людмила Андреева в этот вечер выглядела потрясающе, сидела, словно блоковская незнакомка, "дыша духами и туманами". "Я была женой, а теперь привыкаю быть вдовой, – призналась она. – К счастью, у меня есть родные, есть все вы, которые, я уверена, меня не бросят. Спасибо, что были в жизни Коли и остаетесь в моей".