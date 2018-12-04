Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова
"Коля был страшный куряка, – цитирует Чурикову журнал "Тайны звезд". – Помню, в театре только "Приму" курил. И даже после страшной аварии не перестал. Жена Люда постепенно отучила". Таким образом, Инна Михайловна сообщила, что на самом деле убило Караченцова.
Как известно, рак легких – коварное заболевание. Может годами ждать своего часа как бомба замедленного действия, а потом рвануть, едва ослабнет иммунитет. Попавшие в организм с дымом сигарет канцерогены оказывают ядовитое влияние на все клетки. 90% случаев смертельного рака легких вызвано именно курением. Например, Александра Абдулова, с которым Николай Караченцов играл на одной сцене в "Ленкоме", убили именно сигареты.
Напомним, что рак легкого у Николая Караченцова обнаружили в 2017 году. Российские медики тогда смогли стабилизировать состояние актера, однако, чтобы полностью справиться с болезнью, он поехал в Израиль. Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от медучреждения. Артист мужественно сражался с заболеванием, даже казалось, оно отступило. Но 26 октября в 9 утра актера не стало – он не дожил сутки до своего дня рождения. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Вдова выбрала этот погост, потому что "там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины: Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин". А директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что театр установит памятник прославленному артисту за свой счет.
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