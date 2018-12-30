Россияне во всю готовятся к наступающему празднику. При этом отечественным звездам, судя по всему, не до людской суеты: они продолжают будоражить общественность громкими заявлениями и выходками. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года.



Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона

В новогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" Игорь Крутой вспомнил, что перед смертью Иосиф Давыдович пообещал ему, что в 2018 тоже постарается быть на праздничном мероприятии. Это признание растрогало певца Николая Баскова.

Слова Иосифа Давыдовича вывели Баскова на эмоции. Исполнитель заплакал в студии во время съемок передачи.



"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову

Актриса Карина Мишулина поблагодарила телеведущего Андрея Малахова за то, что он поддержал ее семью в непростой период. С журналистом она встретилась во время съемок программы "Прямой эфир".

Спокойная и мирная жизнь семьи Карины разрушилась в один момент, когда появился Тимур Еремеев, который назвал себя сыном покойного артиста Спартака Мишулина. По словам актрисы, когда ее мать увидела анонс очередного выпуска программы со скандальным сюжетом про этого мужчину, то у нее случился инсульт. Валентину Константинову срочно отвезли в Боткинскую больницу.



"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину

42-летний телеведущий Максим Галкин поделился подробностями из жизни своих детей Лизы и Гарри. Он показал, как его наследники готовятся к Новому году.

Сын шоумена приготовил папе необычный подарок. Гарри изготовил майских жуков, который мальчик сделал сам из бумаги.

Он преподнес насекомых в белой коробке. "Сам вырезал", – заметил ребенок.

Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом

Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.

В минувшую субботу Собчак и Виторган побывали на концерте в московской консерватории. Как отмечает специальный корреспондент "Дни.ру", актер выглядел "угрюмым". Кроме того, на мероприятие он пришел без обручального кольца.

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подогревать слухи о романе с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. Спортсменка опубликовала несколько снимков в Сети.

На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", – написала фигуристка под фото. Пользователи Сети поздравили ребят с Новым годом. Поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

