"Какие милые": Медведева появилась на публике с финалистом шоу "Голос. Дети"

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подогревать слухи о романе с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. Спортсменка опубликовала несколько снимков в Сети.



На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", – написала фигуристка под фото.



Пользователи Сети поздравили ребят с Новым годом. Поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе.

"Какие вы милые!", "Замечательная пара", "Такие счастливые!", – писали комментаторы. Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях между Медведевой и Костовым стали появляться еще летом 2018 года. Это началось после того, как их чаще стали видеть вместе.

Фигуристка рассказала о недостатках в мужчинах. 19-летняя Евгения Медведева поделилась приоритетами в плане отношений с противоположным полом.

В частности, спортсменку раздражает, когда мужчина считает, что место женщины – только на кухне. При этом она согласилась с тем, что дамы должны следить за домом, но так, чтобы это не мешало их самореализации.