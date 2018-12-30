"Какие милые": Медведева появилась на публике с финалистом шоу "Голос. Дети"
На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", – написала фигуристка под фото.
Пользователи Сети поздравили ребят с Новым годом. Поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе.
"Какие вы милые!", "Замечательная пара", "Такие счастливые!", – писали комментаторы. Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях между Медведевой и Костовым стали появляться еще летом 2018 года. Это началось после того, как их чаще стали видеть вместе.
Фигуристка рассказала о недостатках в мужчинах. 19-летняя Евгения Медведева поделилась приоритетами в плане отношений с противоположным полом.
В частности, спортсменку раздражает, когда мужчина считает, что место женщины – только на кухне. При этом она согласилась с тем, что дамы должны следить за домом, но так, чтобы это не мешало их самореализации.
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