"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину
Сын шоумена приготовил папе необычный подарок. Гарри изготовил майских жуков, который мальчик сделал сам из бумаги.
Он преподнес насекомых в белой коробке. "Сам вырезал", – заметил ребенок.
Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Лиза похожа на маму не только внешне, но и жестами. "Предпраздничные будни", – назвал публикацию Галкин.
Маленькая Лиза Галкина вновь произвела фурор в соцсетях. В Instagram появился трогательный снимок девочки.
Фото опубликовали на одной из страничек в социальной сети, посвященных Алле Пугачевой и ее семье. Лиза позирует в шляпке своей знаменитой матери.
На малышке черное платьице и белые колготки с сандалиями. "Маленькая модница", – подписана фотография. Отметим, что Лиза любит красоваться в вещах родительницы. При этом перед камерой девочка держится как настоящая звезда.
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