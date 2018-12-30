"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову

Актриса Карина Мишулина поблагодарила телеведущего Андрея Малахова за то, что он поддержал ее семью в непростой период. С журналистом она встретилась во время съемок программы "Прямой эфир".

Спокойная и мирная жизнь семьи Карины разрушилась в один момент, когда появился Тимур Еремеев, который назвал себя сыном покойного артиста Спартака Мишулина. По словам актрисы, когда ее мать увидела анонс очередного выпуска программы со скандальным сюжетом про этого мужчину, то у нее случился инсульт. Валентину Константинову срочно отвезли в Боткинскую больницу.

В эфире праздничного выпуска передачи "Прямой эфире" дочь известного актера сообщила, что теперь ее мать чувствует себя лучше и даже помогает Карине заботиться о двух детях: готовит Кристине и Полине завтраки. Артистка поблагодарила ведущего Андрея Малахова за то, что он поддержал их во время болезни матери.

"Также от нашей семьи низкий тебе поклон, потому что ты взял нас под свое крыло, когда против нас был весь мир. Но самое главное: спасибо тебе за мою маму, потому что, я знаю, что мы нигде это не афишировали, но, если бы не ты, ее бы не стало в августе этого года. Но ты помог и вся твоя команда. И теперь я уверена, что она будет жить очень долго", – передает ее слова Teleprogramma.pro.