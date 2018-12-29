Избивающему жену Башарову приготовили жесткое наказание

Виновных в домашнем насилии, в том числе и Марата Башарова, надо наказывать – и это должны быть не только меры административного характера. Принять меры в отношении насильника может профессиональное сообщество.

Гильдия актеров должна запретить Марату Башарову сниматься и выступать. Наказание может быть сроком на полгода или год. Таким образом российские актеры покажут обществу свою моральную позицию, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

"У нас же есть профессиональные гильдии актеров? Они же всегда все солидарны, когда вопрос касается получения денег, оплаты, грантов и так далее? Пускай они точно так же солидарно соберутся и примут решение, что в течение полугода или года не будут давать Башарову сниматься и выступать", – заявил народный избранник.

Милонов напомнил, что в Госдуме парламентариев лишают слова за хулиганские действия, а Башарову почему-то его выходки прощаются. Футболисты-дебоширы Кокорин с Мамаевым тоже рассчитывали, что им сойдет все с рук, но не сошло, отметил депутат. "Я не призываю к кровожадности, я призываю к тому, чтобы люди, которые заметны в обществе, были в связке с их ответственностью за свои поступки и за свои публичные заявления", – сказал Милонов сайту "Комсомольская правда".

Напомним, Елизавета Шевыркова, третья супруга актера Марата Башарова, обратилась ночью в травмпункт. У нее диагностировали перелом носа. Как выяснилось, ее избил супруг.

Как утверждает брат Шевырковой Федор, Башаров бил жену и в прошлом. В 2017 году после ссоры с мужем Елизавета была доставлена в больницу с травмой руки. Кроме того, четыре года назад Башаров избил свою вторую жену Екатерину Архарову.