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Тарасова лишилась дара речи из-за избившего жену Башарова

Татьяна Тарасова. Фото: www.globallookpress.com
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, слыша фамилию Марата Башарова, отказывается от комментариев. Актер избил супругу далеко не первый раз, и Тарасова хорошо знакома с ситуацией.
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Говорить со СМИ о Марате Башарове Татьяна Тарасова не хочет. Заслуженный тренер высказывалась об аналогичной ситуации четыре года назад, и ее позиция всем известна.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Напомним, Елизавета Шевыркова, третья супруга актера Марата Башарова, обратилась ночью в травмпункт. У нее диагностировали перелом носа. Как выяснилось, ее избил супруг.

Как утверждает брат Шевырковой Федор, Башаров бил жену и в прошлом. В 2017 году после ссоры с мужем Елизавета была доставлена в больницу с травмой руки.

Позже стали известны подробности. Башаров напал на Шевыркову в лифте жилого комплекса "Татьянин парк" около двух часов ночи. Источник, ссылаясь на слова матери Шевырковой, сообщил, что женщина убегала с сыном от мужа, он догнал и ударил ее. В пять утра Елизавета вместе с матерью приехала в больницу. Был ли с ними двухлетний сын Марсель, не уточняется.

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Публикация от Все о Звездах (@zvezda_show_bizzz)

В 2014 году артист жестоко избил вторую жену Екатерину Архарову. Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала вынудила Марата Башарова принести извинения жене. Позже тренер назвала раскаяние актера показухой.

По словам Тарасовой, Башаров – человек, который забылся и позорит все артистическое сообщество. Тренер знает, до какого состояния может напиться Марат. Она вспомнила, как Никита Михалков выставлял актеру ящики водки, не зная, как еще можно воздействовать на артиста. Однако ответственности с Башарова это не снимает. Ему надо либо лечиться от алкоголизма, либо сидеть не на телепередачах, а в местах не столь отдаленных, приводила слова Тарасовой "КП".

Автор: Андрей Евлампиев28 декабря 2018, 09:16
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