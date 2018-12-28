"Лучше быть официанткой": Башарову ответили на побои жены

Популярный блогер прокомментировала новость о том, что актер Марат Башаров избил свою супругу Елизавету. В новом материале Лена Миро затронула тему домашнего насилия.

Блогер считает, что жертвы насилия не рассказывают о случившемся по двум причинам. Во-первых, им стыдно признаться, что их избивают дома, а во-вторых, они боятся будущего. "А куда я пойду?" – думает женщина, на которую поднимает руку муж. Она так думает, даже если у нее живы и здоровы родители, есть братья и сестры. Женщине все равно кажется, что ей некуда идти", – отметила Лена.

По мнению Миро, все пострадавшие знают, что не заслужили такого отношения к себе. Женщины терпят побои, потому что "переоценивают значение мужчин в своей жизни". Они часто жертвуют своими интересами и мечтами ради противоположного пола, потому что в обществе широко распространен "миф о том, что мужчина – главный приз в жизни женщины, что без него она дефективна".

В конце Лена обратилась ко всем жертвам насилия. Женщина должна без раздумий уходить от мужчины, который посмел поднять на нее руку, и не думать о том, что скажут знакомые. "Лучше быть одинокой официанткой, чем женой богатого тирана.... Вам может быть страшно вступить в новую жизнь. Это нормально. Но вам не должно быть стыдно", – заявила она.

Напомним, о том, что телеведущий Марат Башаров избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову, рассказал ее брат Федор. Он сообщил, что у родственницы травма носа и всю ночь она провела в травмпункте. Вскоре Елизавета Шевыркова опровергла данную информацию. Тем не менее в Сети еще можно увидеть фотографии, которые свидетельствуют о наличии у нее увечий.