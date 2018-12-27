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"Требую садиста": Почему жена терпит жуткие побои Башарова

Елизавета и Марат Башаровы. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что известный актер и телеведущий избил новую супругу Елизавету, стала шоком для поклонников. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила причины, по которым женщины и, в частности, жена Марата Башарова, терпят бытовое насилие.
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По словам специалиста, если мужчина однажды понял руку на женщину, то остановиться ему будет трудно. Но в таком поведении зачастую виноваты сами представительницы прекрасного пола, провоцируя своих избранников и допуская по отношению к себе подобные ситуации, считает психолог.

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"Как в анекдоте: "как мазохист я требую садиста". Мужчина, как правило, это чувствует. Соответственно, как только Рубикон перейден, то вернуть все вспять бывает очень сложно", – цитирует Панфилову НСН. Она добавила, что виною тому психологические причины.

Чаще всего корень проблемы уходит в детство. Например, если девочка видела, что родители дрались, для нее это сознательно становится чем-то привычным. Бывает и так, что насилие применялось к самому ребенку. Поэтому во взрослом возрасте женщине кажется, что ситуацию можно будет исправить, и она не уходит от мужа сразу.

Наталья Панфилова обратила внимание на то, что женщина может не разрывать отношения еще и потому, что у мужчины, который прибегает к насилию, могут быть некие блага. "От качественного секса, до известности и статусности", – пояснила она. Кроме того, у супругов могут быть общие дети, бюджет и т.д.

Третьей причиной того, что женщины терпят насилие в семье, являются личные комплексы представительницы прекрасного пола. "Основной мотив здесь то, что ей просто страшно остаться одной", – заключила психолог.

Напомним, о том, что Марат Башаров избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову, рассказал ее брат Федор. Он сообщил, что у родственницы травма носа, и всю ночь она провела в травмпункте. В свою очередь Елизавета Шевыркова опровергла данную информацию. Однако в Сети появились ее фотографии, которые свидетельствуют о наличии у нее увечий.

Автор: Валерия Нарская27 декабря 2018, 20:00
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