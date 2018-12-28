"Уйти от нелюдя": избитую жену призвали наказать Башарова

Телеведущая Оксана Пушкина высказалась по поводу скандальной ситуации в семье артиста. Она посоветовала супруге актера Елизавете подать на него за побои в суд.

По имеющимся данным, Марат Башаров сломал жене нос. Как рассказали родственники пострадавшей, она с маленьким сыном на руках была вынуждена бежать от жестокого мужа.

Более того, Елизавете пришлось обратиться в больницу. Но пока женщина не стала предавать инцидент огласке. Воздерживается от комментариев и сам актер. В Сети еще можно увидеть фотографии, которые свидетельствуют о наличии у Елизаветы увечий.

Зато агрессивное поведение Башарова активно обсуждают его коллеги и пользователи соцсетей. "Если эта история из серии "был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой", то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя", – цитирует Оксану Пушкину Super.ru. Она считает ошибкой то, что в нашей стране декриминализированы побои в семье.

Отметим, что Башаров и раньше был замечен в рукоприкладстве. В октябре прошлого года, вернувшись из свадебного путешествия по Доминикане, супруги поссорились. В результате Марат ударил жену. Тогда за Елизавету вступился ее брат, разобравшись с актером по-мужски.