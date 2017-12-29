Избивший жену Башаров берет под опеку двух детей

Марат Башаров решил выполнить свой гражданский и религиозный долг. Актер берет под опеку двух детей – беженцев из Сирии.

О решении Марата Башарова сообщил журналистам глава исламского благотворительного фонда "Закят", муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке Башаровым сирийских детей. Выделенные актером деньги будут направлены на покупку продуктов и всего необходимого Ахмаду и Асме, в том числе их семьям. У мальчика в семье еще шесть сестер и братьев, а у девочки – пять", – цитируют Аляутдинова РИА Новости.

По словам муфтия, дети растут без отцов. А по законам шариата сиротами считаются те, у кого нет одного из родителей. Уже в январе планируется вылет российской делегации в Ливан для встречи с Ахмадом и Асмой и официального оформления попечительства.

Сам Башаров заявил, что помочь сирийским детям – его гражданский и религиозный долг. "У меня было счастливое детство, я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран было точно так же, как у советских школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья, живые и здоровые родители", – заявил Башаров.

Популярный актер выразил готовность сделать все, что в его силах, чтобы улучшить жизнь детей Сирии. "Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают", – признался артист.

Ранее Марат Башаров попал в громкий скандал. Сообщалось, что он поднимал руку на бывшую супругу, племянницу Эммануила Виторгана Екатерину Архарову. Он ее попросту избил, передавала "Комсомольская правда". Девушка получила перелом носа и травму мозга.