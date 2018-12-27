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Актер Марат Башаров сломал нос жене
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Бывшая жена Башарова выступила с заявлением после известия об избиении

Елизавета и Марат Башаровы. Фото: www.globallookpress.com
В СМИ появилась информация о том, что якобы Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову, сломал ей нос и теперь женщину осматривают медики. С комментариями выступила и сама супруга скандально известного артиста. Однако потом выяснилось, что не та жена.
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Елизавета Шевыркова опровергла сообщения о том, что оказалась покалечена собственным мужем, популярным актером Маратом Башаровым. Более того, якобы и за медицинской помощью она не обращалась. "Я дома, все в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации", – цитирует Елизавету Шевыркову Ura.ru со ссылкой на ее интервью радиостанции "Говорит Москва".

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Марат Алимжанович Башаров актер

Ранее Telegram-канал Super сообщал, что Марат Башаров якобы избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины будто бы оказался сломанным нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказали необходимую помощь медики.

В Сети уже обсудили информацию. Многие комментаторы убеждены, что Шевыркова намеренно опровергает печальные данные, чтобы избежать скандала. Косвенно их догадки подтверждает и тот факт, что осенью прошлого года уже появлялась информация о бытовом рукоприкладстве Башарова в отношении Шевырковой. Сообщалось, что по возвращении из Доминиканской Республики между супругами произошла ссора, в результате которой Марат не сдержал эмоций.

Причем тогда же откровенничал с журналистами брат Елизаветы Федор Шевырков. "Когда он выпивает, у него просыпается некая агрессия. В прошлый раз он был пьяный, когда сломал ей палец. В этот раз тоже, скорее всего, был пьяный", – приводит слова Федора РЕН ТВ. Тогда якобы Башаров, протрезвев, вымолил прощение у жены. По всей видимости, и в этот раз все пойдет по той же схеме. Впрочем, брат Шевырковой добавил, что постарается привлечь Башарова к уголовной ответственности.

Позже выяснилось, что корреспонденты агентства "Говорит Москва" ошиблись номером. Вместо Елизаветы Шевырковой они беседовали с бывшей супругой Башарова Елизаветой Круцко. Журналисты принесли свои извинения Шевырковой и ее близким.

Автор: Наталья Аряева27 декабря 2018, 15:15
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Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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