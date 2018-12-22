Андреева побила Кудрявцеву в гонке ведущих
Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ – программа резонансная. И неудивительно, что телеведущая лидировала в зрительском рейтинге. Ситуация переменилась неожиданно – и в результате сотрудники Первого канала разнесли коллег в пух и прах.
Екатерина Андреева в последнее время в эфире появляется не так уж часто. Тем не менее, в опросе "Комсомольской правды" она резко взлетела на первое место, набрав 28% голосов.
Вторую стоку рейтинга заняла ведущая шоу "Наедине со всеми" и "Сегодня вечером" Юлия Меньшова. Коллега Андреевой получила 13% голосов. Ведущая "Итогов недели" на НТВ Ирада Зейналова стала третьей.
А Лера Кудрявцева в итоге оказалась лишь на четвертом месте. Следующую за ней строку заняла ведущая программы "Давай поженимся" - Лариса Гузеева набрала 8% голосов читателей.
Легендарная ведущая Екатерина Андреева 27 ноября отметила свой день рождения. Лицо Первого канала в это время отдыхала в Танзании, откуда с завидной регулярностью и обилием публиковала фотографии и видео. 57-летняя Андреева побывала на сафари, где вблизи посмотрела на слонов, львов и других диких животных.
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