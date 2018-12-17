Обнажившаяся в театре Андреева показала свои бантики

Екатерина Андреева не только усиленно работает, но и активно посещает культурные мероприятия. Легендарная телеведущая посетила Мариинский театр, а теперь добралась до Большого.

Личная страница Екатерины Андреевой в Instagram считается одной из самых познавательных среди аккаунтов отечественных знаменитостей. Телеведущая постит фото и видео, сделанные не на работе, а во внеэфирное время. Она заядлая путешественница, причем предпочитает нестандартные маршруты. К примеру, недавно была в Африке, где участвовала в сафари.

Вернувшись в холодную Россию, Андреева зря времени не теряла. Она уже посетила Мариинский театр в Санкт-Петербурге, а теперь добралась до Большого в Москве. Екатерина опубликовала кадр из столичного театра и поделилась впечатлениями.

"В Большом театре как всегда – аншлаг, красота и ангельские голоса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Веселый предновогодний кавардак на Великой сцене – "Путешествие в Реймс" -опера (из редких😂), где все живы, никого не замуровали, не зарезали, не отравили, не предали, не сожгли😬.Тема историческая – коронация Карла X и попытка главных героев попасть на торжества", – рассказала Андреева.

"Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти! Вот так и в этой опере – все бежали, бежали, ехали, ехали, никуда не приехали – но интересно. И постановка очень красивая, и сценография и костюмы и веселые интриги – шик-блеск-красота!" – похвалила спектакль Екатерина.

К слову, она и сама произвела фурор. Екатерина Андреева выбрала для этого вечера брюки, свободную блузку и внушительные драгоценности. А изюминкой образа стали босоножки с большими белыми бантами.

"Катюша... Как же Вы все Ангельски прекрасны! А на босоножках бантики прелесть... Кажется что это сказочные бабочки и сейчас взмахнут крыльями и не шагать будете по жизни а парить, очень красиво смотрятся", "Екатерина, вы – женщина без возраста, причем совершенно. Поразительно неизменчивы и восхитительны, пример для многих, удачи Вам и здоровья, а так же творческого и жизненного долголетия!", "А почему с голыми ногами в большом ? Это допустимо?", "Здорово, побывать в Большом в таких красивых босоножках!!!" – восхитились подписчики.