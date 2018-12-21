Волочкова восхитила Люберцы полупрозрачным платьем

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 21 декабря
Лента новостей
19:50
Совет на выходные
19:22
В Тюмени из запертой машины спасли замерзавшую кошку
19:10
Известный миллиардер и меценат умер в Санкт-Петербурге
19:09
Россия и Белоруссия становятся ближе
18:57
Школьная еда 2.0: рестораны, безналичный расчет и правильное питание
18:55
Полиция Омска дала шанс сбившему пешехода водителю на явку с повинной
17:54
Создатель "Мужского государства" из Нижнего Новгорода осужден на 2 года
17:52
"До двух лет тюрьмы": вскрылись новые обвинения против Кокорина и Мамаева
17:46
Два полицейских под Ростовом зверски избили таксиста
17:17
Уступила Загитовой: Медведева неуклюже распласталась на льду
16:29
Как фэншуй влияет на здоровье
16:27
Парламентарии защитили животных от жестокого обращения
16:05
Самолет с россиянами разбился в Конго
15:04
Глушаков открыл Малахову шокирующую правду о жене
14:54
"Разумный мужик": Запад в восторге от большой пресс-конференции Путина
14:46
Жена Овечкина умилила снимком сына
14:31
Агутин всполошил Россию заявлением о Билане и Градском
14:16
Помыть рот с мылом: Запашный взбешен хамством Доренко
14:12
США перебрасывают войска к Крымскому мосту
14:10
Участницы "Дома-2" устроили драку из-за мужчины
14:03
В Петербурге умерла актриса Соколова
13:59
"Нельзя жить без любви!": Карина Мишулина осталась одна с двумя детьми
13:58
Умер создатель передачи "Спокойной ночи, малыши!"
13:41
Все время откуда-то выходят: Кремль ответил безграмотному Трампу
13:39
Облитая кислотой модель вышла замуж
13:25
Ягудин влез в грязный скандал с Загитовой и Медведевой
13:19
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 декабря 2018 года
13:18
Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
13:03
Оглашено библейское пророчество о конце света в 2019 году
12:51
57-летняя певица Катя Семенова: Я стала мамой!
12:47
Ловила гуся: известная актриса рухнула в пруд с пиявками
12:21
Престарелый Краско заорал от жуткого известия
12:20
Легендарный актер умер перед операцией
12:11
В Башкирии подросток выпал из окна и выжил
12:03
Медведева опозорилась перед важными соревнованиями
12:02
Жителей Эстонии напугали толпами беженцев из России
12:01
Балерина с двумя головами привела в ужас народ
11:51
Трое жителей Удмуртии выпили жидкость для розжига и умерли
11:37
Российская певица объявила о потере ребенка
11:33
В центре Москвы обокрали бывшего участника "Уральских пельменей"
11:32
Звезду фильма "Такси" обвинили в похищении человека
11:28
Лукашенко оправдался за "телок" и "мерседесы"
11:20
Как быть счастливой в браке с героем
11:16
Как выбрать парфюм в подарок к Новому году
11:14
Названо условие начала войны между Россией и Украиной
11:12
Как правильно наряжать елку для встречи 2019 года
11:01
Главные события Москвы
10:59
В Vegas City Hall пройдет конкурса красоты "Мисс Москва-2018"
10:56
В Карелии трое рабочих потеряли сознание и чуть не сгорели
10:46
Несчастного Питта оставили наедине со своим горем
10:46
"Самка богомола": в Сети обсуждают любовный треугольник Собчак
10:43
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
10:35
Жительница Бурятии замерзла насмерть на пороге социального центра
10:20
Порошенко гонит флот на убой в Керченский пролив
10:12
"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь
10:07
В США россиянина посадили в тюрьму на 45 лет
10:02
Шукшина завопила от глумления Борисова
09:57
Покупала журналы для взрослых: раскрыта странная причуда принцессы Дианы
09:52
ЦБ отозвал лицензию у Руссобанка
09:44
В Башкирии легковушка залетела под КамАЗ
09:38
Под Москвой задержали банду угонщиков
09:21
"Это пиар": Москва высмеяла нелепые потуги Порошенко
09:16
Украинские солдаты убили сослуживца за отказ принести водку
08:54
Сын Рудковской и Плющенко сильно упал на льду
08:47
Донхлеббанк лишился лицензии
08:36
В Петербурге орудуют мошенники в костюмах Свинки Пеппы и Винни Пуха
08:32
"Аморальный человек": сексуальная модель разнесла Аршавина
08:09
Сигнал бедствия: глава Пентагона ушел в отставку
07:03
Дерзкая Маркл отказалась от помощи Елизаветы II
06:18
"Еще больше стала": пикантные наряды пышки из шоу "Дом-2" трещат по швам
00:11
Собчак и Виторган обсудили условия развода
23:06
Опозоривший россиян Малахов принесет публичные извинения
22:01
Почему Прилучный бросил Муцениеце
21:58
Разъяренная Глюк'oZа плюнула на измены избранника
21:52
Зачем провокатор Порошенко лезет в Крым
21:25
Звезду сериала "Тест на беременность" перестали узнавать
21:25
Костенко и Тарасов показали грудной дочери роскошный курорт
21:24
Сын Яковлевой изукрасил свое тело от отчаяния
21:04
Россиян перепугали ростом цен на водку
20:40
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд
20:09
Cбежавшую от Фадеева красотку отправили сниматься в порно
20:01
"Единая Россия" проверит доступность цифрового телевидения
19:44
Любовница Тимати явила миру "новый" рот
19:34
"Обняться с президентом": Путин исполнил мечту слепой девочки
18:57
"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах
18:53
Неожиданный подарок перевернул жизнь Седоковой с ног на голову
18:48
Безграмотный Трамп нагло присвоил победу Путина
18:29
На северо-востоке Москвы вспыхнули гаражи
18:08
"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына
18:07
Измученный Киркоров рассказал об истязаниях
17:51
Странный поступок Трампа шокировал Меркель
17:33
Хватит шастать туда-сюда: Путин резко ответил на провокацию в Крыму
17:32
Переживающий расставание Билан лишился волос
17:14
Объятия рыжего из "Иванушек" с известным певцом взбудоражили общественность
17:03
Беременная Терешина не может ходить
16:46
Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки
16:36
Хамоватый Лукашенко бросил вызов Путину
16:30
18-летней красавице Маликовой устроили жуткую травлю
16:24
На севере Москвы прогремел взрыв
16:14
Почему бесстыжая Собчак обманула Виторгана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой
Пугачева и Путин соединились на юбилее престарелой Волчек
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
На пресс-конференции Путина разразился скандал
"Миллионы руки жгут": Шукшина прижала разбазаривающего деньги россиян Малахова
Отступать некуда: Порошенко заставили объявить войну России
Шоу-бизнес

Волочкова восхитила Люберцы полупрозрачным платьем

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Изумрудное платье Анастасии Волочковой привело в экстаз поклонников балерины. Артистка появилась в шикарном наряде на концерте в подмосковных Люберцах.
прочитано 149 раз

Полупрозрачное платье оставляло не так уж много простора воображению. Добило фанатов весьма откровенное декольте. Поклонники отметили, что Волочкова отлично подобрала наряд: плечи не казались широкими, а бедра - узкими.

ПО ТЕМЕ

Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком

Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Когда я приезжаю в Подмосковье и вижу глаза детей, которые переполнены счастьем, это бесценно. Спасибо вам всем, что пришли! А этот благотворительный концерт я подарила вам от души и сердца", – подписала Анастасия Волочкова выложенный в Facebook снимок.

"Анастасия, очень красивое платье! И вам идет безумно. Вот можете же, когда захотите!!", "Настя, вы великолепны в этом платье! Как фарфоровая статуэтка! Хочется на вас смотреть и любоваться", "Платье красивое, удачно подобран наряд", "Кто эта женщина в прекрасном платье?!", – наперебой восторгаются подписчики.

Волосы прима-балерина уложила в замысловатую прическу, наложила яркий макияж. Поклонники не оставили без внимания наряд Волочковой, отметив, что она выгодно подчеркнула свою фигуру, пишет Teleprogramma.pro. "Даже не широкие плечи, не узкие бедра! Вот что значит хороший фотограф", – отметили фанаты Волочковой.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова произвела сенсацию, рассекретив мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной. На протяжении нескольких недель журналисты и фанаты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же является новым возлюбленным Анастасии. Счастливая балерина с завидной регулярностью публиковала фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина, не показывая его лица.

В итоге Анастасия Волочкова решила рассекретить человека, который обнимал ее на последнем фото. "Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это – Никита Джигурда!" – объявила Волочкова, выложив целиком фотографию. 

Автор: Андрей Евлампиев21 декабря 2018, 20:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

567

комментарии

Политика

США перебрасывают войска к Крымскому мосту
Все время откуда-то выходят: Кремль ответил безграмотному Трампу
Лукашенко оправдался за "телок" и "мерседесы"
Названо условие начала войны между Россией и Украиной

Шоу-бизнес

У Дмитрия Маликова родилась дочь
Недавно родившая Тодоренко оказалась в больнице
Интимная встреча с Пугачевой перевернула мир Агутина
Брежнева слезно попросилась в "пугачевскую мафию"

Проишествия

"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган обсудили условия развода

Они не будут давать комментариев прессе
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко сильно упал на льду

Мальчик принял участие в новом ледовом шоу
Шоу-бизнес

Счастливая Лорак вышла в свет после известия о разводе

Певица охотно пообщалась с журналистами
Шоу-бизнес

Бледанс в ванной ошарашил мужик с огромным аппаратом (видео)

Актриса рассказала об инциденте

Гороскоп

Совет на выходные
Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс

Фоторепортажи

Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак

Спорт

Ягудин влез в грязный скандал с Загитовой и Медведевой
Медведева опозорилась перед важными соревнованиями
"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru