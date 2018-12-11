Сладострастной Волочковой строго запретили секс и алкоголь

42-летняя балерина продолжает щекотать нервы поклонников, сохраняя интригу своей личной жизни. Вот уже несколько месяцев Анастасия рассказывает о мужчине, который появился в ее жизни, не называя его имени. Кто-то уверен, что никого у Волочковой нет, кто-то считает, что звезда снова нашла любовника "из простых" и стесняется озвучить его имя, а кто-то подозревает ее в связи с женатым.



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