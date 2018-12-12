Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину

Анастасия Волочкова произвела сенсацию, рассекретив мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной накануне. Это известный артист.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой крупным планом представлена часть тела самой балерины, ее руки и рука мужчины, обнимающего ее бедро. "Ищем дальше.🤣 По рукам, носкам, ремням, часам и т.д. 🤣 Но вы очень будете удивлены , чьи это руки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Изучите еще мои браслеты, татуировку, маникюр.. Пальчики..🤣 чтобы было легче производить расследования моей личной жизни. За неимением своей..😉", – ехидно обратилась к общественности Волочкова.

Дело в том, что на протяжении последних недель журналисты и фанаты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же является новым возлюбленным Анастасии. Счастливая балерина с завидной регулярностью публикует фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина, не показывая его лица.

Вначале появилась информация о том, что это начальник охраны салона красоты, который регулярно посещает Волочкова. Однако артистка опровергла эти данные. В итоге Анастасия решила рассекретить человека, который обнимал ее на последнем фото. "Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это – Никита Джигурда 😄 Куда же смотрят физиогномисты?!" – объявила Волочкова, выложив целиком фотографию.

Снимок произвел фурор среди подписчиков. "Удивили", "Настя, это точно вы сами – по доброй воле выложили вот эти вот фото??? Хотя ....... вы визуально – Идеальная пара!!! думаю внутренний мир у вас тоже подходящий друг другу.... вы явно на одной волне.!!!", "Все хороши, как на подбор", "Анастасия , а вы подумайте на досуге..... вы с Никитушкой отличная пара !!!" – высказались комментаторы.