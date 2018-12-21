Бледанс в ванной ошарашил мужик с огромным аппаратом (видео)

Эвелину Бледанс впечатлили размеры аппарата, который показали актрисе, принимавшей ванну. Телеведущая поспешила поделиться историей в соцсетях.

Леденящую кровь историю Бледанс рассказала – и показала на видео – на своей странице в Instagram. Все произошло, когда телеведущая принимала ванну. Актриса в какой-то момент подняла глаза – и увидела под потолком мужчину. В руках он держал "большой, огромный" фотоаппарат.

Бледанс не уточнила, чьи размеры ее впечатлили больше - "мужика" на стремянке или орудия его деятельности. Но, судя по мечтательной улыбке, Эвелина всем осталась довольна.

Эвелина Бледанс ведет программу "Человек-невидимка" на телеканале НТВ. Вместе со своей коллегой по цеху, ведущей проекта "Дом-2" на телеканале ТНТ Ксенией Бородиной они сводили детей на премьеру ледового шоу "Лебединое озеро". Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семой, а Бородина — со старшей дочкой Марусей.

Шоу "Лебединое озеро", которое посетили телезвезды с детьми, то его поставил режиссер, российский артист балета Сергей Филин. Одну из главных ролей исполняет олимпийский чемпион Евгений Плющенко, вместе с ним выступает его сын Саша.

О том, что у ее ребенка синдром Дауна, Эвелина Бледанс узнала еще во время беременности. И все равно актриса и ее супруг, продюсер Александр Семин приняли решение стать родителями "солнечного" малыша.

А на днях шестилетний сын Бледанс Семен выступил в детском спектакле. "Кошкин дом" маленькие артисты показали своим сверстникам из Кунцевского детского дома. Бледанс восторженно описала выступление наследника в микроблоге.