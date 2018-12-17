Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом

Эвелина Бледанс сделала важное заявление. Ее шестилетний сын Семен, у которого синдром Дауна, выступил в детском спектакле.

О том, что у ее ребенка синдром Дауна, Эвелина Бледанс узнала еще во время беременности. И все равно актриса и ее супруг, продюсер Александр Семин приняли решение стать родителями "солнечного" малыша. Едва мальчик появился на свет, Бледанс и Семин стали активно его социализировать, пытаясь доказать себе и прочей общественности, что и у таких детей есть будущее и возможность жить полноценной жизнью.

Эвелина регулярно выходит с сыном в свет, снимается с мальчиком в различных передачах, путешествует. Дальше – больше. Теперь мальчик самостоятельно сыграл в спектакле. Об этом с гордостью рассказала сама Бледанс на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Хотела сегодня с утра воспеть своего мелкого сына, но как оказалось очегь даже крупного артиста. 🐣🐥 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Ведь в спектакль детского сада "Журавушка" "Кошкин дом", который мы привезли в Кунцевский дет дом, Сема вводился прямо по ходу действия!!! Для меня, как для мамы, это необыкновенный прорыв!" – с гордостью объявила Эвелина.

"Сема даже не видел этого спектакля, но интуитивно вливался в происходящее и еще упевал получать удовольствие от этого, а не быть на стрессе! Кто-то скажет– "знать в мамочку пошел" , а я скажу, что он социализируется семимильными шагами!!!! А это значит, что дело которым я занимаюсь не безнадежно!!! Значит мы сможем социализировать и интегрировать в общество людей с Синдромом Дауна!!! А Семен уже 6 лет первая ласточка во всех начинаниях, он мое знамя, мой щит, моя любовь и вера!" – с торжеством заключила актриса.

Поклонники порадовались за Эвелину и Семена. "Какая молодец", "Сема просто умничка. Так держать! А мама Семы вдвойне. Успехов вам!", "Спасибо вам!! Делая это для своего ребенка, вы показываете отличный пример многим многим женщинам и матерям! Низкий вам поклон", "Дай Бог вам здоровья.. Вы молодец", "Я восхищаюсь вами! То, чем вы занимаетесь – это просто невероятно. Словами не описать тех эмоций, которые испытываешь вместе с вами наблюдая в Инстаграм!" – высказались поклонники Эвелины Бледанс.