Бледанс прервала странное молчание о третьей беременности

Эвелина Бледанс выступила с заявлением относительно своей третьей беременности. Популярная актриса прервала молчание, которое многие фанаты считали подозрительным.

Эвелина Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной странице в Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".

Многочисленные поклонники выразили слова поддержки грустной актрисе: "Жаль конечно. Очень жаль.... вы молодец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не плач дорогая, ты молодец!!", "Жаль Эвелина!!! Не расстраивайтесь, пусть сынишки вас радуют!!!!😘😍👍 Творческих успехов вам!!!", "Мы тебя очень любим и ценим, поддерживаем тебя все", "радость моя все будет хорошо, значит позже будет , но будет обязательно!"

Впрочем, некоторые убеждены, что информация о третьей беременности Бледанс – обычный пиар. И комментарии они оставили весьма ехидные. "Уважаемая, мы вас спрашивать не будем. Более того даже не собирались ! Вы главное сами об этом не рассказывайте, потому что большинству людей ваша половая жизнь очень надоела ! Вы же артистка, вспомните об этом. Есть что по специальности сказать ... новые роли , проекты ? А Малахова и подобных давно пора гнать из эфира в прайм-тайм.. лучше бы кино хорошее в это время запустили вместо всей этой невообразимой грязи.. гоген, эвелин , шурыгиных и прочих самозанятых ананистов выносящих и выворачивающих свою жизнь на изнанку ради дешевого пиара..", "врать людям не надо и считать из за лохов тогда и злости у людей не будет.. потому что , что посеешь то и пожнешь !", "Что не сделаешь ради шоу", – отметили интернет-пользователи.

Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.