Бледанс без лифчика появилась на красной дорожке

Эвелина Бледанс произвела фурор на кинопремьере. 49-летняя актриса появилась на публике в облегающей одежде, сквозь которую буквально прорывались соски.

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера полнометражной версии комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Многие отечественные знаменитости поддержали фильм, не осталась в стороне и Эвелина Бледанс. Привлекательная артистка появилась на красной дорожке в облегающем белом наряде с плиссированной юбкой.

Изюминкой образа стали выпирающие соски актрисы. Для журналистов было очевидно: эпатажная Эвелина, которой скоро исполнится 50 (а кто даст?!), не надела лифчик.

Говорят, актрисе сейчас нужны позитивные эмоции, ведь недавно она потеряла ребенка. Об этом сообщила сама Бледанс. "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается", – призналась Эвелина в видеообращении.

Вскоре после обнародования печальной новости Бледанс взяла своего малолетнего сына Семена, у которого синдром Дауна, и отправилась на райский остров Бали. Там мать и наследник провели несколько по-настоящему беззаботных дней. С новыми силами актриса вернулась в Москву.

Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, выбранного в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.