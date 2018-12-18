"Как в последний раз": сенсационное решение Пугачевой связали с катавасией в семье

Алла Пугачева объявила о том, что в середине апреля 2019 года даст сольный концерт в честь юбилея. Общественность бурно отреагировала на слова Примадонны.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян с оптимизмом отнесся к решению Аллы Пугачевой в 70 лет тряхнуть стариной. "Думаю, что Пугачева за последние годы успела неплохо подзарядить батарейки и этот концерт даст с полной отдачей. Как это принято говорить, как в последний раз. Рад, что она возвращается на сцену", – заявил эксперт.

Манукян высказал мнение, что юбилейным концертом Примадонна докажет, кто есть кто в отечественном шоу-бизнесе. "Народная артистка СССР должна показать Киркорову, Баскову и далее всем по списку мастер-класс того, как нужно вести себя артистам со званиями на сцене. Ну и пора уже королеве шоу-бизнеса Пугачевой немного задвинуть принцессу шоу-бизнеса Бузову в сторонку", – рассудил Манукян в эксклюзивной беседе с "Дни.ру".

Не остался в стороне от сенсационного решения Аллы Пугачевой и некогда популярный исполнитель Юрий Лоза. Артист выразил надежду, что на концерте Примадонна исполнит новые песни, ведь у нее "изменился голос". А если все же решится на старые хиты, то придаст им "новую окраску".

Музыкант прокомментировал пересуды о том, что Пугачева решила вернуться на сцену, хотя твердила об уходе. Певец убежден, что в действиях артистки нет противоречия, ведь это "жизнь, а в жизни всякое бывает". "То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия. Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то нет", – цитирует Лозу НСН.