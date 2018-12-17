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"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева даст сольный концерт в честь своего 70-летия. Примадонна продемонстрировала афишу предстоящего мероприятия.

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Предположения, устроит ли Алла Пугачева концерт в честь круглой даты, высказывались в СМИ на протяжении последних месяцев. И если в окружении Примадонны были противоречивые данные, то сама артистка предпочитала отмалчиваться. И вот наконец Алла выступила с официальным заявлением.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

У себя в Instagram Пугачева опубликовала фото афиши предстоящего сольника. На снимке запечатлены сама Примадонна и продюсер Нателла Крапивина. Сообщается, что культовое событие состоится в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля в 19:00. Отметим, что 70 лет Примадонна отметит 15 апреля.

"В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер.🙏", – написала Алла Пугачева в сопровождении к афише.

Можно только представить восторг, который испытали многочисленные поклонники. Ведь Примадонна уже много лет не радовала фанатов сольными концертами. "Урааааааа!!!!!!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все будет хорошо", "Алла , Вы у нас пионер во всем , первопроходец ! Равняемся на Вас ! У Вас выбора нет !", "Сил вам и здоровья ", "Сил хватит и энергии. Живите долго", "Если не Вы, то кто?!!!" – высказались поклонники.

 

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Не остались в стороне от такого важного события и отечественные знаменитости. Так, Сергей Лазарев и Елена Воробей высказали свою поддержку разными смайлами, продюсер Яна Рудковская написала: "Вы сможете и еще дадите жару всем", фигуристка Татьяна Навка ограничилась одним словом: "Ждем!!!" А певица Вера Брежнева была куда словоохотливее: "Бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер пусть придадут вам сил))".

Однако не все смотрят на предстоящий юбилейный сольник Пугачевой с позитивом. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Примадонну. "Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать – голос пропал, не осталось ничего от тембра", – говорил в недавнем интервью Соседов.

Меж тем поклонники уже узнают, сколько будут стоить билеты на грандиозное событие. "На Ебилет .ру стоимость от 10000-150000 !!! Народная певица забыла о тех кто был с ней и в радости и в горести !!! Я с Пугачевой с 78 года !!!" – высказалась возмущенная поклонница.

Автор: Наталья Аряева17 декабря 2018, 14:52
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