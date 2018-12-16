Пугачеву отшил молодой любовник

Подруга лидера группы "Алиса" Константина Кинчева рассказала, что Алла Пугачева хотела сделать музыканта своим любовником. Тот, однако, от такой чести отказался.

Королева российской эстрады, певица Алла Пугачева уже ушла с большой сцены и сейчас почти все свое время и силы посвящает детям от Максима Галкина. Однако такая семейная идиллия царила в жизни Примадонны не всегда.

Когда-то в молодости вокруг Аллы Пугачевой кипели страсти, а слухи о ее любовниках ходили по всей России. Пищу для досужих сплетен давала и сама певица. Подруга Константина Кинчева Иветта Тыркина рассказала, что когда они оба были молоды и полны энергии, Примадонна хотела закрутить роман и с ним.

"Алле Борисовне очень хотелось повторить всплеск зрительского интереса и увеличить кассовые сборы, как это было во времена ее отношений с Сергеем Челобановым", – цитирует "Экспресс газета" Иветту Тыркину. Однако тут королеву российской эстрады ждало разочарование.

"Она "вербовала" талантливых любовников через свой Театр песни. Активно зазывала туда и Костю, который ей нравился. Но он ей отказал", – подчеркнула подруга Кинчева.

Иветта Тыркина добавила, что это произошло за пару лет до того, как музыкант встретил свою нынешнюю жену Александру. Она стала второй женой лидера группы "Алиса" и подарила ему дочь Веру.