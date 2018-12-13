У певицы Пелагеи нашелся сын

Мало кто знает, что у Пелагеи есть сын. И появился он на свет гораздо раньше, чем дочь Таисия.

Артистка очень дружна с известным среди отечественных знаменитостей фониатром Львом Рудиным. Они познакомились, когда Пелагея начала петь на большой сцене. "Позвонила ее мама Светлана, говорит: "Я насчет дочери. Есть такая девочка, может, слышали – Пелагея..." Так и познакомились. Помню, Поля всегда была боевой, со стержнем. Постоянно ей твердил: "Станешь звездой на Первом канале!" Так и получилось", – рассказал Рудин.

Восемь лет назад Пелагея стала крестной матерью его сына Елисея. "Набрал ее, говорю: "Пока есть лишние дети, надо пользоваться случаем для породнения!" Поля всегда звонит моим детям в дни рождения. Ребята потом в школе ходят, хвастаются. Видятся крайне редко. Сыновья спрашивают: "Когда крестная приедет в гости?" Объясняю, что куме некогда. С одной съемки на другую с утра до ночи", – цитирует близкого друга Пелагеи StarHit.

Из-за занятости Лев и Пелагея встречаются нечасто, в последний раз виделись весной. "Она нас с женой пригласила на КВН, где была в жюри. Посадила на лучшие места, прямо себе за спину – потом все время мелькали по телевизору. На концерты всегда звала, по возможности старался выбираться", – поведал фониатр.

Несколько лет назад он спас Пелагею на сольном концерте. Рудин присутствовал в зале и слышал, что перед антрактом она уже не поет, а "дохрипывает". Специалист бросился за кулисы, чтобы помочь артистке, ведь ей предстояло петь еще и второе отделение.