Как Пелагея изгаляется ради молодого мужа
Пелагея – настоящая звезда телевидения и сцены. В то же время она игривая, женственная кокетка, умело выбирающая себе наряды.
"У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей, чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого "подогрева", – отметил Александр Васильев.
По словам эксперта, своими кокетливыми туалетами, абсолютной женственностью – этими кружевами, платьями в стиле "комбинация" – певица держит супруга в тонусе. Историк моды уверен, что благодаря ее усилиям в звездной семье царит идиллия.
"Они нашли друг друга. Она в нем – надежную опору и поддержку, источник силы и энергии. А он в ней – все, о чем мечтал, – красавицу и умницу с голосом и талантом, знаменитость, которая упала в его объятия", - заключил эксперт в интервью изданию "7Дней.ру".
Васильев признается, что был удивлен, узнав, что певица так молода – Пелагее всего 32 года. Он подчеркивает: не потому, что артистка выглядит старше своих лет, а потому, что создала себе очень серьезную репутацию. К ее мнению прислушиваются почти так же, как если бы на ее месте в шоу "Голос" сидела Алла Пугачева, отметил эксперт.
Пелагея умеет преподнести себя. По словам Васильева, большинство нарядов подчеркивают широкие бедра, тонкую талию, пикантную грудь певицы. Артистка к тому же очень хорошо подбирает обувь – в результате предстает перед зрителями в самом выгодном свете.
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