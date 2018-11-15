Как Пелагея изгаляется ради молодого мужа

Пелагея очень умело поддерживает накал страстей своего мужа. Наряды известной певицы, супруги хоккеиста Ивана Телегина и любимицы зрителей оценил историк моды Александр Васильев.

Пелагея – настоящая звезда телевидения и сцены. В то же время она игривая, женственная кокетка, умело выбирающая себе наряды.

"У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей, чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого "подогрева", – отметил Александр Васильев.

По словам эксперта, своими кокетливыми туалетами, абсолютной женственностью – этими кружевами, платьями в стиле "комбинация" – певица держит супруга в тонусе. Историк моды уверен, что благодаря ее усилиям в звездной семье царит идиллия.

"Они нашли друг друга. Она в нем – надежную опору и поддержку, источник силы и энергии. А он в ней – все, о чем мечтал, – красавицу и умницу с голосом и талантом, знаменитость, которая упала в его объятия", - заключил эксперт в интервью изданию "7Дней.ру".

Васильев признается, что был удивлен, узнав, что певица так молода – Пелагее всего 32 года. Он подчеркивает: не потому, что артистка выглядит старше своих лет, а потому, что создала себе очень серьезную репутацию. К ее мнению прислушиваются почти так же, как если бы на ее месте в шоу "Голос" сидела Алла Пугачева, отметил эксперт.

Пелагея умеет преподнести себя. По словам Васильева, большинство нарядов подчеркивают широкие бедра, тонкую талию, пикантную грудь певицы. Артистка к тому же очень хорошо подбирает обувь – в результате предстает перед зрителями в самом выгодном свете.