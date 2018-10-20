Переполох на шоу "Голос": Пелагея сцепилась с Лорак
Экс-наставница исполнила композицию аргентинской певицы Мерседес Сосы Alfonsina y el mar. Пение Пелагеи поразило весь зал.
На чарующий голос повернулись трое членов жюри, причем исключительно мужчины – Константин Меладзе, Сергей Шнуров и Баста. Когда мелодия отзвучала и у не нажавшего кнопку наставника появилась возможность развернуть кресло, Ани Лорак выглядела конфуженной.
"Подстава", – вскрикнула пораженая Лорак. Однако Пелагею слова коллеги не тронули. Блондинка уверенно стояла на родной сцене и ярко улыбалась, явно давая понять наставнице, что ее мнение не особо важно в данной ситуации.
"За вами очень интересно будет наблюдать … Я буду смотреть и болеть за вас за всех. Да здравствует новая команда!" — произнесла Пелагея, и объяснила, что ее выступление – это просто подарок зрителям, в конкурсе участвовать она не будет.
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