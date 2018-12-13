Меган Маркл исчезла мистическим образом

Черно-белый снимок герцогини Сассекской, сделанный во время церемонии British Fashion Awards, был удален со страницы Британского модного совета в Instagram. Чем фотография Меган Маркл не угодила экспертам, пока не известно.



На снимке беременная королевская особа запечатлена вместе с дизайнером Клэр Уэйт Келлер и актрисой Розамунд Пайк. При этом Меган Маркл ласково обнимает свой живот. По неизвестным причинам пост был удален. Тем не менее изображение можно найти на фанатских страницах герцогини, в том числе в аккаунте английского фотографа Ивана Фабинга.

Мероприятие British Fashion Awards, которое отмечает заслуги людей, внесших значительный вклад в индустрию моды, состоялось в Альберт-холле в понедельник. Маркл появилась перед фотографами в черном облегающем наряде от Givenchy, дополнив элегантный образ золотыми браслетами и серьгами. Особенное внимание публика обратила внимание на то, как часто супруга принца Гарри гладила свой живот, когда обращалась к аудитории. "Я очень рада отметить заслуги британских дизайнеров в моем новом доме в Соединенном Королевстве", – сказала она.

Меган вышла на сцену, чтобы вручить награду лучшей женщине-модельеру – дизайнеру ее свадебного платья Клэр Уэйт Келлер. Бывшая актриса рассказала о первом впечатлении после встречи с ней. "Когда мы познакомились 11 месяцев назад, я поняла, что мы будем хорошо работать вместе", – поделилась Меган Маркл.

Модельер поблагодарила герцогиню за теплые слова. "Иметь человека, который готов довериться тебе в самый ответственный момент жизни, – невероятная честь. Я не могу передать, насколько я благодарна тебе!" – заключила Клэр.