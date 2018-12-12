Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение

Герцогиня Сассекская ожидает рождения первенца уже весной следующего года. Странное поведение беременной Меган Маркл недавно вызвало много вопросов у публики.

В понедельник, 10 декабря, герцогиня побывала на церемонии British Fashion Awards, которая отмечает заслуги людей, внесших значительный вклад в индустрию моды. Меган вышла на сцену, чтобы представить награду лучшей женщине-модельеру – дизайнеру свадебного платья герцогини Клэр Уэйт Келлер. Маркл появилась на публике в черном облегающем наряде от Givenchy и гладила свой живот. Некоторые пользователи Сети были удивлены странным поведением бывшей актрисы и захотели узнать, почему она все время держит руки на животе.

По мнению эксперта Лиз Хэллидей, эта поза свидетельствует о том, что Меган Маркл хочет защитить малыша. "На публичных мероприятиях герцогиня хочет обеспечить защиту ребенку, поэтому гладит живот чаще, чем обычно. Будущие мамы считают, что такие поглаживания успокаивают малыша. Во время публичных мероприятий она может делать это сознательно или нет", - сообщила она.

Другой эксперт Кэтрин Грейвс утверждает, что Маркл таким образом "практикует родительскую заботу". "Она касается живота, говорит с ним и укачивает, что будет очень полезно для ребенка", – рассказала специалист.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи пояснили, что Меган Маркл хочет иметь больше пространства, когда появится первенец.