Меган Маркл придумали обидное прозвище во дворце

Сообщения о скверном характере герцогини Сассекской все чаще звучат в британской прессе. Из окружения Меган Маркл собирается уйти еще один королевский слуга.

Супруга принца Гарри все еще не может отказаться от привычек голливудской звезды. В ближайшее время она может потерять второго помощника. Саманта Коэн, которая верно служила королевской семье на протяжении 17 лет и всегда помогала Меган, собирается покинуть пост весной следующего года. Она работала с Маркл на постоянной основе, и бывшая актриса настаивала на том, чтобы она осталась.

Елизавета II всегда относилась с большим уважением к Саманте и, понимая с какими трудностями может столкнуться бывшая звезда в Букингемском дворце, попросила ее познакомить герцогиню с королевским протоколом. Многие во дворце называли Коэн пантерой за напористый и серьезный подход.

Напомним, что спустя шесть месяцев после свадьбы личный ассистент Меган Маркл Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и его супругой Айдой Филд, подала заявление на увольнение. Уход одного человека можно назвать неудачей, но когда дворец покидают двое за такое короткое время, это заставляет задуматься.

Многие королевские слуги утверждают, что с женой Гарри тяжело работать, ее считают сложной герцогиней. Она очень требовательна и любит рассылать подробные инструкции в пять утра. Кейт Миддлтон недавно отчитала Меган Маркл за недостойное поведение и назвала ее грубой.