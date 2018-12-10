Галкин оказался копией деда Пугачевой

Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива Примадонны.

Алла Пугачева углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию ближайших родственников. "Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова / в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом" Спасибо ей. Царство небесное вам🙏", – рассказала Пугачева.

Многочисленные подписчики впали в эйфорию. Внимательные зрители сделали вывод, что на бабушку Примадонны похожа ее младшая дочь Елизавета, а на дедушку – молодой муж Максим Галкин и шоумен Дмитрий Нагиев.

"Дед на Макса чем то похож😳", "На первый взгляд, Лиза походит на прабабушку", "Сама Алла на бабушку похожа оказывается)😍", "Очень красивая пара, Лизанька на бабушку похожа💖💖💖💖💖", "А вы Алла сами очень похожи на деда Архипа. Здоровья вам и вашим деткам. Я ваша старая фанатка", "Как Лиза похожа на вашу бабушку!!! Одно лицо!!", ">Случайностей не бывает – Максим похож на дудушку, Лиза – на бабушку. Переселение душ налицо", "Нагиев с волосами – вылитый дед 😳. Вы с Нагиевым родственники😂😂😂", "Кстати, дед на Галкина похож, реально! Не видите сходства?!))", "Дедушка похож на Максима Галкина😂", – высказали свое мнение подписчики.

Ранее Алла Пугачева выложила другое архивное фото. На снимке Примадонна запечатлена в белоснежной шубке и большой шапке-ушанке. Это кадр из клипа Филиппа Киркорова "Любить обещаю". В подписи к снимку Пугачева напомнила, что Новый год не за горами.