Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует воспользоваться необычным методом обезболивания во время предстоящих родов. Знаменитость будет погружена в транс.

Меган и Гарри во всю готовятся к появлению первенца. Ходят слухи, что будущие родители выбрали няню, а также крестных для своего малыша.

Также Меган Маркл рассматривает возможность родить вне стен лечебного учреждения. Экс-актриса планирует произвести на свет младенца в домашней обстановке. Кроме того, она намеревается отказаться от любых обезболивающих препаратов и испробовать технику гипноза.

Сторонники этой методики считают, что роженицы учатся контролировать болевые ощущения с помощью разума и стимулировать выработку окситоцина – гормона, который ослабляет неприятные ощущения и стимулирует матку. Об этом сообщает The Sun.

К слову, техника гипноза уже не первый год применяется в акушерстве. По словам инсайдеров, такой способ использовала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Своего третьего ребенка - сына Луи она родила в состоянии транса.

Известно, что на данный момент по методу гипнородов на свет появилось более 700 тысяч новорожденных, а Международная организация, занимающаяся родовспоможением в состоянии транса, насчитывает около 1800 сертифицированных инструкторов. Как утверждается, этот способ очень популярен у голливудских звезд. К нему прибегала актриса Анджелина Джоли, когда рожала близнецов Вивьен и Нокс.