Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина

Один из наиболее обсуждаемых браков отечественных знаменитостей уже давно порождает множество слухов и сплетен. Действительно ли за отношениями Аллы Пугачевой и Максима Галкина кроется страшная тайна – "Дни.ру" решили узнать у эксперта.

"Алла Борисовна выглядит отлично. Если женщина приводит себя в порядок, следит за внешностью и нравится самой себе, так и не грех погулять при такой ситуации. Всем известно, что мужчины такую женщину не пропустят. Когда такие ощущения внутри самой себя, даже мир к тебе по-другому относится. Да, она "изменяет", но не с этим мужчиной. И конечно личные отношения скрывается от посторонних глаз. Пугачева давно знакома с ним, но никакой любви и, тем более тайных встреч, я по раскладу не вижу", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.

К Максиму Алла Борисовна относится очень тепло, но лишь как к отцу ее детей, считает гадалка. "Безумной любви я не вижу. Как и не вижу, чтобы они жили вместе. Галкин и Пугачева всецело посвящают себя своим детям, но не более того. У каждого есть своя личная жизнь, которая не афишируется, что и правильно. Для детей они идеальные родители, обсуждать остальное не вижу смысла. Люди вправе поступать так, как им хочется. Пару устраивает их отношения, и менять свою жизнь ни Галкин, ни Пугачева совершенно не собираются", – добавила она.

Ранее Алла Пугачева углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию ближайших родственников. "Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова / в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом" Спасибо ей. Царство небесное вам🙏", – рассказала Пугачева.

