Стало известно придуманное Караченцовым интимное имя Поргиной

Песни композитора Рустама Неврединова есть в репертуаре Валерия Сюткина, Павла Смеяна, Рената Ибрагимова, детского ансамбля "Непоседы". Но самые громкие хиты он написал для Николая Караченцова. 20 ноября Неврединов отмечает юбилей. Корреспондент "Дни.ру" позвонил маэстро, чтобы поздравить, а заодно поговорить про Николая Петровича, с момента ухода которого в начале декабря исполнится 40 дней.



"Когда с Николаем Караченцовым случилась беда – актер попал в автомобильную катастрофу, – вся страна переживала, – говорит Неврединов. – Но его супруга Людмила Поргина, считаю, совершила настоящий подвиг. Может быть, подвиг незаметный, но она поступила как настоящая жена, которая буквально вытащила Николая Петровича с того света. Она была рядом с ним в самые трудные минуты..."

Раскрыл композитор и интимное имя, которое Караченцов дал любимой жене. "Николай Петрович всегда называл свою Людмилу Девонька, – улыбается Рустам. – И когда он вышел из комы, конечно же, его Девонька была рядом... Порой человеческий мозг ассоциирует реальность с божественным... Так и Николаю в момент пробуждения почудилось, что это вовсе не жена его рядом, а Богородица... У меня с моей женой, поэтессой Олесей Борисовой, можно сказать, одновременно возникло желание написать про это песню. Слова, которые в тот момент возникли у Олеси – "яркий свет", "венчание", "Богородица", – она, наверное, не то чтобы угадала, а услышала... Все слова в этой песне – в точку! Ведь образ женщины с ребенком в опере "Юнона и Авось", в которой много лет вместе играли Николай Караченцов и Людмила Поргина, – это, по сути, образ Богородицы, воплощенный на сцене "Ленкома"…"

"Песню "Девонька" Николай Караченцов и Людмила Поргина впервые услышали, когда мы с Олесей встречали их с поезда по возвращении из Риги, с отдыха, – вспоминает композитор. – Во время поездки в машине включили им запись песни в демо-варианте в моем исполнении. Николай Петрович плакал в машине, слушая ее… Позже Люда рассказала мне о том, что Николай практически ежедневно включал эту песню. И каждый раз рыдал… Записал же композицию Павел Смеян в 2007 году. Николай Караченцов вместе с сыном Андреем присутствовали тогда в студии. А в мае того же года в концертном зале "Пушкинский" был большой концерт "Звезды сошли с небес…" в поддержку Николая Петровича, в котором Павел Смеян впервые пел эту песню со сцены".