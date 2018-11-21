"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку

Вдова Николая Караченцова готовится к юбилею – 24 ноября ей исполнится 70 лет. Подготовка к празднику идет полным ходом.

О том, как отмечать круглую дату, Людмила Андреевна задумалась давно. Вместе с мужем они строили планы, думали, кого пригласят и как отпразднуют. Увы, Николай Караченцов не дожил – 26 октября, накануне собственного дня рождения, артиста не стало.

Людмила Поргина, как рассказали "Дни.ру" друзья семьи, масштабных торжеств не планирует – банкет будет несколько скромнее, чем на нашумевших поминках Караченцова в Доме актера. Тогда шампанское лилось рекой, слышался звон бокалов, а разгоряченная вдова кричала: "За вечную жизнь Колечки нам выпить пора! Гип-гип-ура!"

В этот раз за праздничным столом соберутся лишь самые близкие – сын Андрей, невестка Ирина, внуки Петр, Янина и Ольга. Возможно, придут подруги – композиторы и поэтессы Елена Суржикова и Ирина Грибулина. Скорее всего, Поргина позовет священника, который причащал Караченцова, и онколога, который его лечил, – они почти стали членами семьи. "Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову, – улыбнулась Людмила Андреевна. – К счастью, у меня есть сын, невестка, ее родители, внуки. Все они любили Колечку и, уверена, не бросят меня".

Она отметила, что муж перед смертью строго-настрого запретил горевать. "Коля, понимая, что уходит, объяснил мне: "Люда, там хорошо, я там уже был, поэтому не надо слез, умоляю тебя. Я там тебя буду ждать, и там мы всегда будем вместе", – рассказала Поргина. – Еще он мне сказал: "Когда я умру, ты, конечно, выпьешь за меня бокал!" И я выполнила на поминках его наказ. За то, что Коля был с нами и дарил свою любовь".

Людмила Поргина для Николая Караченцова была не просто женой, а добрым ангелом. Она 13 лет заботилась о тяжелобольном муже и сдувала с него пылинки – возила в заграничные путешествия, лежала с ним в клиниках, водила в театры. "Обо мне часто говорят, что я-де таскала всюду больного мужа, – вздохнула Людмила Андреевна. – Я не таскала его, а хотела, чтобы он жил нормальной, полноценной жизнью, бывал в театре, который любил, ездил в путешествия. Коля был в ясном уме. Я понимала, что он говорит, поэтому больше всего не хотела, чтобы он чувствовал себя инвалидом".

