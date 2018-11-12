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Шоу-бизнес

Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова

Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
Елена Суржикова – популярный композитор и поэтесса, чьи песни много лет исполняют Ольга Кабо, Ксения Георгиади, Виктор Раков, Рада Рай, Дмитрий Харатьян. А о своем давнем друге Николае Караченцове Суржикова намерена выпустить книгу, над которой работала несколько лет. Это автобиографический роман "Гром небесный", в котором автор подробно рассказывает о знакомстве и многолетней дружбе с Николаем Петровичем и его семьей.
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"Сначала это было небольшое эссе, описание встречи с Николаем Караченцовым и его супругой, – рассказала Елена Суржикова "Дни.ру". – Потом я это дело забросила, но произошла трагическая авария с Колей, и я поняла, что писать нужно обязательно, ведь это маленький фрагмент его жизни, это история".

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"Работа двигалась очень медленно, – продолжила Суржикова. – Было много домашних забот, заболел мой супруг, ушли из жизни дорогие мне люди, я очень переживала, никак не могла прийти в себя. Но как-то на одной радиостанции Дмитрий Быков посетовал, что давно никто не пишет социальных романов. И я решила это исправить. А название "Гром небесный" – это как раз и есть встреча с Колей Караченцовым, который протянул мне руку помощи в трудную минуту. В романе я подробно повествую о человеческих качествах этого человека, о том, сколько добрых дел он сделал в своей жизни, о том, каким замечательным человеком он был. Сейчас я веду переговоры с издательством и думаю, что уже в ближайшее время мы сможем запустить книгу в печать".

В книге Суржикова расскажет о малоизвестных или даже тайных сторонах жизни любимого артиста. Таким поклонники его точно не знали. 

Фото: Пресс-служба

Это литературное произведение Елены Павловны  высоко оценила кинорежиссер Алла Сурикова, снявшая популярный музыкальный вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", в котором сыграл Караченцов. После выхода романа "Гром небесный" на одном из каналов может быть запущен телесериал на основе этого произведения.

Фото: Пресс-служба

"Я готова приступить к работе и над киносценарием, – поведала Елена Суржикова. – Я и композитор Ира Грибулина на днях разговаривали с Людой Поргиной. И теперь очень надеемся, что после сорока дней с момента ухода Коли сможем вплотную приступить к организации конкурса актерской песни имени Караченцова. Там молодые артисты должны будут исполнять песни из его репертуара. Хотелось бы осуществить этот проект на будущий год, к 75-летию Караченцова".

Фото: Пресс-служба

Автор: Иван Губкин12 ноября 2018, 10:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Николай Караченцов

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