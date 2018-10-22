Российские звезды сумели удивить поклонников яркими заявлениями и интересными деталями о своей жизни. Слухи, сплетни и скандалы постоянно сопровождают жизнь знаменитостей, и те дают все основания для их появления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.



Паралич: жуткие последствия операции престарелой жены Солнцева

Специалист проанализировал фотографии престарелой жены Гогена Солнцева, которая не так давно легла под нож хирурга, и вынес ей неутешительный диагноз. Эксперт считает, что Екатерине Терешкович грозит паралич.

При этом угроза возникла не из-за возраста красотки, а исключительно из-за использования старых методов пластической хирургии. У женщины, возможно, поврежден глазной нерв.

Прослезившаяся Кудрявцева жестко ответила бывшей жене смертельно больного актера

Лера Кудрявцева не смогла сдержать чувств во время драматического рассказа бывшей жены онкобольного Андрея Гайдуляна Дианы Очиловой в эфире программы "Звезды сошлись". Она попросила девушку прекратить свой рассказ, в противном случае пообещав тоже расплакаться.

Очилова отметила, что после болезни Гайдулян стал очень целеустремленным, на ее чувства не обращал внимания. В конечном итоге накопившиеся противоречия привели к разрыву, однако Очилова до последнего момента пыталась сохранить брак.



Преобразившаяся Понаровская вышла из забвения и вызвала фурор

Ирина Понаровская отметилась на дне рождения известного продюсера Леры Тувиной. 65-летняя артистка поразила всех своим внешним видом.

Вдобавок ко всему она исполнила для именинницы свой хит "Рябиновые бусы". А компанию ей составил Андрей Малахов.

"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони

Виктория Боня ошарашила публику неожиданными новостями. Она рассказала, что встречалась с французским миллиардером Пьером Андюраном за 500 тысяч долларов. Якобы весь их роман – лишь щедро оплаченная пиар-кампания.

Сам Пьер Андюран также нашел что сказать об отношениях с красавицей из "Дома-2". Он подчеркнул, что наоборот просил ее не предавать огласке их связь и не привлекать к его семье излишнего внимания. Бывшую возлюбленную он назвал фальшивым человеком.

Стало известно о последних днях умершего от рака Задорнова

В эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Регина Дубовицкая рассказала о последних днях Михаила Задорнова. Юморист созванивался со своей старой знакомой и рассказывал о ходе лечения.

Однако в какой-то момент он перестал отвечать на звонки – у него случился инсульт. При этом сатирик до самого последнего дня сохранял оптимизм.

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