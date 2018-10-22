Прослезившаяся Кудрявцева жестко ответила бывшей жене смертельно больного актера

Лера Кудрявцева проявила характер в программе "Звезды сошлись". Телеведущая не смогла сдержать чувств во время драматического рассказа бывшей жены онкобольного Андрея Гайдуляна Дианы Очиловой.

Отношения Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой тянулись с 2010 года. Влюбленные то расходились, то воссоединялись. В 2016-м они сыграли красивую свадьбу в Италии. Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. А вскоре после того как состояние звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня" улучшилось, семья распалась, просуществовав чуть больше года.

Гайдулян утверждал, что развод произошел по обоюдному желанию, но Очилова в студии ток-шоу "Звезды сошлись" заявила, что это неправда. Она объяснила, что пришла на передачу, чтобы опровергнуть некоторые слова бывшего мужа.

Диана добавила, что Андрей многого не знает. К примеру, как она переживала и каких титанических усилий стоило молчать о тяжелейших переговорах с онкологами, которые спасали актера. Как медики недоумевали, глядя на Андрея, как учили, что не следует ему говорить всю правду, как утверждали, что нельзя показывать больному страх и ужас, как запрещали плакать.

Все это Диана рассказала со слезами, и слушавшая Лера Кудрявцева, у которой тоже слезы стояли в глазах, попыталась ее успокоить и довольно жестко показала ей, как взять себя в руки. "Так, стоп! Хватит! А то я сейчас тоже расплачусь", – заявила телеведущая.

Очилова отметила, что после болезни Гайдулян стал очень целеустремленным, а ее чувства не обращал внимания. Когда они поженились и были в США, сильно поругались. Накопившиеся за семь лет обиды вышли наружу – влюбленные наговорили лишнего. После ссоры Диана улетела к родителям, где успокоилась и решила восстановить отношения.

По возвращении ее телефон синхронизировался с телефоном Андрея, и в заметках появилось нежное сообщение некой Саше. Диана не придала этому значения, потому что не сомневалась в Андрее. Очилова пыталась выйти с мужем на связь, но тот спустя время по телефону объявил о разводе.

"3 августа я улетела, а 3 сентября на моем телефоне появляется заметка, которая синхронизировалась с его телефоном. Это было очень нежное сообщение какой-то девочке Саше. Сначала я не придала этому значения. А недавно узнала, что 11 октября они вместе полетели в Кишинев, где сняли отдельный номер, куда он заказывал шампанское прямо в кровать. А на следующий день он просто позвонил мне и сказал: "Диан, ну ты понимаешь... Мы разводимся", – снова заплакав, рассказала Диана.

По словам Очиловой, Гайдулян давил на нее разводом, хотя она изо всех сил пыталась сохранить семью. Теперь понятно, почему Андрей так торопился. Тем не менее Диана благодарна актеру за все. По ее словам, их отношения были сказкой, пусть случались ссоры и расставания. Очилова заявила, что Гайдулян навсегда останется для нее родным человеком.

Многие в студии не поверили в "ванильность" отношений Андрея и Дианы. Некоторые дали понять, что она что-то скрывает. Однако Лера Кудрявцева встала на ее защиту, объяснив, что это "такая сумасшедшая любовь", а актриса Валентина Рубцова, экранная жена Андрея Гайдуляна, заявила, что Диана спасла его.