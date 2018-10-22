Преобразившаяся Понаровская вышла из забвения и вызвала фурор

Ирина Понаровская отметилась на дне рождения известного продюсера Леры Тувиной. 65-летняя артистка, много лет прозябавшая в забвении, произвела фурор своим стильным образом.

Продюсер Лера Тувина уже несколько лет сотрудничает с Ириной Понаровской, поэтому певица не смогла остаться в стороне от ее дня рождения. Свой праздник Лера отметила в одном из столичных заведений. Поздравить именинницу пришли трижды избитая светская львица Алена Кравец, певица Наталья Штурм, ее коллега Митя Фомин и многие другие.

Однако гвоздем программы стало появление Ирины Понаровской. Для выхода в свет артистка выбрала лаконичный черный наряд. Свой образ Ирина дополнила модной прической с выбритыми затылком и боками, а также очки в черной оправе. Понаровская исполнила для именинницы свой хит "Рябиновые бусы". Интересно, что вместе с ней нетленку спел телеведущий Андрей Малахов.

В Сети уже появилось короткое видео, на котором поют дуэтом Понаровская и Малахов. Отметим, что артистка своим модным преображением удивила интернет-пользователей. "Ого! Это Понаровская? Стиль чувствуется", "Ирина – красотка!", "В 65 лет такую стрижку? Смело", "Ну наконец-то! Я ждала Ирину, она моя любимая певица", "Стиль в каждом жесте, в любом образе... Вот это артистка", – рассыпались в комплиментах поклонники.

В СМИ упорно муссируются слухи, что Понаровская после переезда из Эстонии в Россию (артистка живет в Санкт-Петербурге) намерена вернуться на сцену. Более того, авторы готовы предоставить ей хороший материал. Однако друг певицы Юрий Эрикона опроверг эту информацию. "Иру довели журналисты. Ей сложно разговаривать с людьми, которые обманывают и не держат свое слово. Плюс у нее совсем другое понимание культуры и песни. Может, оно и правильно!" – цитирует Эрикону StarHit.