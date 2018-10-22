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Меркантильная Боня проводила время с мужчиной за деньги
Шоу-бизнес

"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Экс-возлюбленный звезды "Дома-2" французский миллиардер Пьер Андюран рассказал правду об отношениях с российской телеведущей. Громкое заявление Виктории Бони вывело его из себя.
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По словам Пьера, версия Виктории лжива с первого до последнего слова. Он никогда не платил ей за рекламу и не просил имитировать отношения. Наоборот мужчина умолял не предавать огласке их связь.

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"Я никогда бы не стал извлекать выгоду из связи с такой женщиной, как Виктория Боня. Я не платил ей за рекламу наших отношений и за привлечение внимания к нашей паре. Я просил, чтобы она не говорила обо мне, моей дочери, о нас. Я честный человек и не нуждаюсь во внимании людей, которых не знаю. Наоборот, чем меньше мой бизнес привлекает внимания, тем лучше", – заметил миллиардер.

Теперь Андюран пытается понять мотивы Бони, однако странное поведение звезды телестройки ставит его в тупик. "Я действительно не понимаю, почему Виктория придумывает подобные истории. Почему она думает, что будет выглядеть пристойно, говоря, что находится в отношениях за деньги. Это было бы хуже, чем отношения с проституткой. К сожалению, Виктория зависима от своей лжи, она фальшивый человек. Я понял это благодаря нескольким событиям, поэтому решил не сообщать об этом, а просто прекратить наши отношения", – сообщил француз.

Также Пьер рассказал, что попросил Викторию покинуть его виллу, в которой та продолжала жить несколько месяцев после расставания. Сейчас телеведущая приехала в квартиру. По словам миллиардера, его экс-зазноба бедна как церковная мышь. "Я платил арендную плату за нее в течение года, чтобы ей было где жить. Несмотря на то что она хочет казаться богатой, у нее нет денег, чтобы заплатить за квартиру для себя и дочери", – поведал Андюран. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, на днях Виктория Боня рассказала блогеру Денису Куренкову, что ее отношения с Пьером Андюраном были лишь пиар-ходом. "Эта история была только для Жан-Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру", – заявила она.

Автор: Руслана Алексеева22 октября 2018, 18:13
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