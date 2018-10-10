Скупердяй Петросян расщедрился ради юной любовницы

Стали известны доходы художественного руководителя Театра миниатюр Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Оказывается, ни к кому из сотрудников ранее знаменитый юморист не был так щедр, как к 29-летней помощнице, которой приписывают любовную связь с мэтром.

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