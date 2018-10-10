Скупердяй Петросян расщедрился ради юной любовницы
В 2017 году Брухунова заработала более 10,5 миллиона рублей. С вычетом налога получается около 766 390 рублей в месяц.
В текущем году заработок Татьяны составил порядка 7,8 миллиона рублей и порядка 854 230 рублей в месяц. Только в марте ее доходы составили 2 350 000 рублей.
Однако выяснилось, что по отношению к другим сотрудникам Петросян по сравнению с Брухуновой вел себя как скупердяй. "Я работала у Петросяна редактором, порой упахивалась с утра до ночи, а получала мало – и сотни тысяч рублей не выходило", – цитирует экс-сотрудницу юмориста сайт "Комсомольская правда". Поэтому женщина и решила сменить работодателя.
Можно только догадываться, почему на такие суммы для Брухуновой расщедрился артист. Единственный упадочный месяц в ее заработках – август этого года. Татьяна получила всего 8000 рублей.
По удивительному совпадению, именно в августе начался скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе – попытка скрыть доходы помощницы.
Сотрудники Петросяна говорят, что весь август 29-летняя Татьяна провела рядом с мэтром в Сочи и Крыму. А потом перестала ездить с ним на концерты – вроде как занялась своим здоровьем, много гуляет по улицам, проводя больше времени на свежем воздухе и меньше работая.
Ходят слухи, что Брухунова беременна от Петросяна. Однако официально они не подтверждены.
Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Ситуация вышла из-под контроля
Воспоминаниями о паре поделилась известная спортсменка
Балерина изумила народ