Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей

Бракоразводный процесс со Степаненко и обсуждение журналистами личной жизни Евгения Петросяна болезненно ударил по психическому состоянию артиста. Недавно он выместил свой гнев на поклоннике в Сети.

Евгений Петросян разместил в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен в роскошном пестром свитере. Юморист выглядел посвежевшим и радостным.

Большинство поклонников юмориста не придали особого значения внешнему виду кумира, так его одежда вполне соответствовала стилю Петросяна. Однако одному пользователю захотелось полюбопытствовать, почему Евгений Ваганович остановил выбор именно на этом предмете гардероба.

По какой-то причине этот вопрос вызвал гнев юмориста. Он в достаточно грубой форме ответил поклоннику: "Затем, чтобы Вы спросили!", – написал Петросян.

Часть подписчиков знаменитости остались недовольны таким тоном Евгения Вагановича. Они порекомендовали кумиру держать себя в руках в любой ситуации.

Ранее поклонники Евгения Петросяна оказались крайне наблюдательными. Посмотрев свежее видео юмориста, фанаты сделали вывод, что на нем отметилась и молодая Татьяна Брухунова.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Евгений Петросян выложил видео, в котором поздравил с днем рождения прославленного дрессировщика Аскольда Запашного. Судя по последующим публикациям в Сети, поклонники не столько слушали юмориста, сколько внимательно рассмотреть его самого и убранство автомобиля.