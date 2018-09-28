Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Евгений Петросян выложил видео, в котором поздравил с днем рождения прославленного дрессировщика Аскольда Запашного. Судя по последующим публикациям в Сети, поклонники не столько слушали юмориста, сколько внимательно рассмотреть его самого и убранство автомобиля.
А особо наблюдательные подписчики умудрились разглядеть возле рукава Петросяна ручку дамской сумочки нестандартного то ли синего, то ли фиолетового цвета. Некоторые фанаты немедленно подсуетились и сохранили запись в виде фотографии.
"Нашего 73-летнего Дон Жуана, похоже, все-таки поймали. Судя по видео, снимает ему сториз дама с модной синей сумочкой и ой вряд ли это Степаненко, а не молодая симпотишная помощница (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сделал выводы пользователь Сети.
Нашего 73-летнего Дон Жуана, похоже, все-таки поймали. Судя по видео, снимает ему сториз дама с модной синей сумочкой и ой вряд ли это Степаненко, а не молодая симпотишная помощница pic.twitter.com/rWtGvmzAEh— Тревор Колби (@trevor_kolby) September 28, 2018
Отметим, что после скандала, поднявшегося на волне известия о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, личный помощник юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова, стала вести крайне закрытый образ жизни. Если раньше женщина вела активную жизнь в социальных сетях, регулярно публикуя различные фотографии, то теперь перестала это делать. Так, свой аккаунт в Instagram Брухунова закрыла от глаз заинтересованной общественности, а на страничке в Facebook оставила минимум информации.
Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, прожив вместе более 30 лет. Говорят, поводом для расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Якобы Петросян настолько увлекся 29-летней ассистенткой, что подарил ей две квартиры.
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