Костенко ждет ребенка от Тарасова
"Девушка футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет ребенка", – сообщает паблик SUPER со ссылкой на собственный источник.
Полузащитник и королева красоты пока не комментируют поступившую информацию. Молчат и друзья пары.
При этом поклонники Тарасова и Костенко уже вовсю поздравляют своих любимцев. "Здоровья Вашей семье и вашему малышу", "Настя, я вас поздравляю", "Детишки, это такое счастье", – написали фанаты Анастасии в соцсети.
Напомним, в конце декабря стало известно о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Об этом сообщила сама счастливая невеста. На своей страничке в Instagram модель опубликовала несколько фотографий, на одной из которых позирует с обручальным кольцом. Его украшает внушительный бриллиант.
Отметим, что для Дмитрия Тарасова предстоящий брак будет уже третьим по счету, он воспитывает дочь от первой жены. А вот Анастасия Костенко выходит замуж и готовится стать мамой впервые.
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