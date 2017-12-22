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Жирная свинья для Бузовой: Любовница объявила о свадьбе с Тарасовым

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/tarasov23
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о свадьбе. Счастливая модель показала обручальное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом, а комментаторы уже сделали вывод, что таким образом парочка подложила "жирную свинью" бывшей жене футболиста Ольге Бузовой.

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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже несколько дней наслаждаются отдыхом на Мальдивах (и неважно, что им составили компанию прочие российские футболисты). Недавно модель поделилась с общественностью видео, на котором спортсмен устроил для нее романтический вечер со свечами, лепестками роз и признанием в любви. Отметим, что влюбленные отмечают важную дату – они уже год вместе.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Но одними ощипанными розами и подтекающими воском свечами дело не обошлось. Позднее Костенко объявила, что Тарасов сделал ей предложение. На своей страничке в Instagram Анастасия опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с обручальным кольцом. Его украшает внушительный бриллиант. Судя по тому, что на последнем фото кольцо снято в коробочке с названием бренда, Тарасов сэкономил на подарке, прорекламировав фирму-производителя.

"I said YES!💍💑" – написала счастливая Костенко. С английского это переводится как "Я сказала да!" На опубликованных фото Анастасия и Дмитрий запечатлены на берегу, возле сервированного столика, оформленного в белых тонах. Они обнимаются и целуются. Чуть вдалеке влюбленным поют и играют местные артисты.

Отметим, для такого важного события Тарасов облачился в черную рубашку и белые шорты, а Костенко – в прозрачный халатик наподобие комбинации. Интересно, что Анастасия предпочла отказаться от косметики и на фото позирует в максимально естественном виде.

Многочисленные подписчики не удержались от комментариев. В большинстве своем фанаты радовались за влюбленных, однако нашлись те, кто позубоскалил. Последние высказали уверенность, что Костенко и Тарасов подложили "жирную свинью" Ольге Бузовой, с которой футболист развелся как раз год назад.

"Все, у бузовоц истерика (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ольча вздернется", "Ну что ж, теперь будем ждать развода)) интересно, сколько ждать? Год, два или в этот раз всего несколько месяцев ждать?))) 😂😂😂😂😂 я фигею, как можно выходить замуж за человека, который не предназначен ни для брака, ни для семьи ?", "Зачем каждую в загс тащить. Все– равно на пару лет только. Страниц не хватит скоро в паспорте", – высказались комментаторы.

Отметим, что для Дмитрия Тарасова предстоящий брак будет уже третьим по счету, а вот Анастасия Костенко выходит замуж впервые.

Автор: Наталья Аряева22 декабря 2017, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

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